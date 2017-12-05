Владимир Путин посетил академию для людей с ограниченными возможностями

Российский лидер посетил также театральный зал и посмотрел репетицию исполнения учащимися гимна академии — песни "Мельпомена" на языке жестов.

Президент РФ Владимир Путин во вторник ознакомился с учебным процессом в Российской государственной специализированной академии искусств. Это единственный в мире творческий вуз для людей с ограничениями по состоянию здоровья.

В здании академии российского лидера встретил ректор учебного заведения Александр Якупов. Владимир Путин сначала посетил музыкальный класс, где в его присутствии студент пятого курса музыкального факультета Антон Белоусов исполнил на рояле "Венгерскую рапсодию № 10" Ференца Листа. В данном помещении также организовали выставку картин — пейзажей Подмосковья и Дальнего Востока.

Владимир Путин также посмотрел репетицию исполнения гимна студентами академии — песни "Мельпомена". Её исполняли на языке жестов.

После этого российский лидер посетил компьютерный зал и выставку технологичных устройств для инвалидов по слуху и зрению.