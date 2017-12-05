Луценко дал Саакашвили 24 часа, чтобы добровольно явиться к следователю

Правоохранительные органы обвиняют грузинского политика в том, что свои митинги в Киеве он организовывал на деньги бывшего украинского лидера Виктора Януковича и с целью захвата власти в стране.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко потребовал от бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого отбили у сотрудников СБУ его сторонники, чтобы он в течение суток явился к следователю для вручения подозрения. Заявление прозвучало с трибуны Верховной рады Украины, куда Луценко прибыл по приглашению парламентариев.

— Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает всё необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователями, а потом перед судом, — указал генпрокурор.

Напомним, Саакашвили был задержан сегодня утром спецназом СБУ. Его обвинили в том, что свои митинги в Киеве политик организовывал на деньги бывшего украинского лидера Виктора Януковича и с целью захвата власти в стране. Впрочем, на допрос Саакашвили так и не добрался — сторонники силой отбили его. Затем они проследовали к Верховной раде, где проходит традиционное вече сторонников "Михомайдана", где Саакашвили потребовал немедленной отставки "чудовища и предателя" Луценко.