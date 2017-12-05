На Землю обрушилась "плановая" магнитная буря

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На Землю обрушилась "плановая" магнитная буря

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Фото: twitter.com/SPACEdotcom

На Землю обрушилась мощная магнитная буря. Однако, как отмечают эксперты, она была "плановой", так как подобные атмосферные перемены происходят раз в 27 дней. Ожидается, что волнения в магнитном поле закончатся в среду, 6 декабря.

— На Солнце сейчас только один источник активности — корональные дыры. Это области с открытыми магнитными силовыми линиями, которые уходят от Солнца в бесконечность, — приводит слова руководителя Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН Сергея Гайдаша "360".

Эксперт также добавил, что метеочувствительные люди не должны ощущать никакого дискомфорта из-за магнитной бури.

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