Собянин увеличил меры поддержки промышленных предприятий Москвы

Это касается отмены выплаты 80% от кадастровой стоимости участка в случае, если предприятие планирует строительство производственного, промышленного и научного назначения.

Власти Москвы расширили меры поддержки ряда производственных предприятий столицы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в Госдуму внесут законопроект, согласно которому будет отменена выплата 80% от кадастровой стоимости земельного участка, если предприятие планирует строительство для производственных, промышленных и научных целей.

— В Москве создана серьёзная система поддержки промышленных предприятий, введены налоговые льготы, льготы за аренду земли. Буквально не так давно мы приняли решения, связанные с льготированием технологического подключения, субсидированием части закупаемого оборудования и целый ряд других преференций, — отмечается в сообщении.

В частности, это касается тех предприятий, которые создают качественные рабочие места для жителей Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании президиума правительства в городской мэрии.

Речь идёт о расширении мер поддержки для компаний при помощи отмены выплаты 80% от кадастровой стоимости участка земли при условии, что предприятие планирует строительство производственного, промышленного и научного назначения.