Театр под руководством Табакова отменил ещё два спектакля с участием артиста

Ранее в "Табакерке" и МХТ им. Чехова были отменены спектакли с участием Табакова.

Запланированные на 14 и 18 декабря спектакли "Чайка" и "Год, когда я не родился" в Московском театре под руководством Олега Табакова отменены. Об этом сообщается на сайте театра.

— Деньги за ранее приобретённые билеты можно получить в кассах театра в течение 10 дней, — говорится в сообщении.

Отметим, ранее уже были отменены постановки с участием Олега Табакова в "Табакерке" и МХТ имени Чехова, назначенные на 27 ноября, 5 и 12 декабря.

О госпитализации Табакова стало известно 27 ноября, после чего его резко прооперировали. Как ранее писал Лайф, состояние артиста улучшилось.