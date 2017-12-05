Перед Новым годом в Москве установят 268 праздничных елей

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Перед Новым годом в Москве установят 268 праздничных елей

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев отметил, что 56 ёлок и энергосберегающие светодиоды для украшения зданий городу предоставили спонсоры.

К Новому году столичные власти установят 268 елей и ещё 3,9 тысячи праздничных конструкций. Об этом сообщил журналистам глава департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев.

Гасангаджиев рассказал, что в этом году дизайнеры придумали новый способ, как украсить Москву перед новогодними праздниками. Согласно идее, установят около 3,9 тысячи конструкций, стилизованных под Большой и Малый театры, а на городских площадях разместят 268 наряженных елей.

Глава департамента также отметил, что в этом году действует новая спонсорская программа по новогодним украшениям. Так, в рамках неё городу бесплатно предоставили 56 елей и новогодние светодиоды, благодаря которым удастся сэкономить один миллион киловатт.

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