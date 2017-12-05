"Покайся, паскудник". Павел Лобков призвал Красовского извиниться перед "Дождём"

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"Покайся, паскудник". Павел Лобков призвал Красовского извиниться перед "Дождём"

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Ведущий уверяет, что член предвыборного штаба Ксении Собчак вёл себя "как маленький ребёнок", когда пришёл на телеканал.

Телеведущий Павел Лобков в "фейсбуке" призвал "покаяться" и извиниться за своё поведение члена предвыборного штаба Ксении Собчак Антона Красовского, который накануне был в здании телеканала "Дождь".

— Антон Красовский, жду от тебя извинений. Весь канал ждёт. Ты вчера вёл себя как маленький пакостник. Бегал, кричал. Оскорблял нашу любимую Александру Перепелову. Тебя не то что в аппаратную — в приличное общество пускать нельзя, как выяснилось, — написал Лобков в соцсетях. — Как писали во времена моей молодости — "Покайся, паскудник".

Ведущий также заявил, что "кандидату в президенты (если он не фейк)" не стоит держать в своей команде таких участников. Напомним, накануне Красовский опубликовал в "фейсбуке" фото из офиса телеканала "Дождь".

— Нет, это не дедушка умер. Это мы с Чудиновой на коврике в прихожей "Дождя" смотрим Собчак в Hard Day’s Night, — написал он.

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