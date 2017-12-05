В Бельгии закрыли дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию

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В Бельгии закрыли дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию

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Карлес Пучдемон. Фото: © REUTERS/Albert Gea

Бельгия не будет экстрадировать бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. Как сообщает AFP, дело закрыто местной прокуратурой.

Примечательно, что ранее Верховный суд Испании сообщил об отзыве международного ордера на арест экс-руководителя автономии.

По словам адвоката Пучдемона, бывший глава Каталонии всё равно останется в Бельгии.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон и его соратники были отстранены от должностей. Часть из них предстала перед судом и была арестована. Сам Пучдемон скрылся в Бельгии и оттуда призвал каталонцев сопротивляться властям Испании.

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