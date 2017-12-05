Братья Запашные сыграли в хоккей с Лукашенко и рассказали, как это было

Российские дрессировщики тигров Аскольд и Эдгард Запашные встретились 27 ноября с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время тренировки Президентского спортивного клуба страны. Впечатлениями от неформальной встречи с лидером они поделились на своей странице в "Инстаграме".
— Кто играл в хоккей с президентом Беларуси А. Г. Лукашенко — тот я! — сказано в публикации Аскольда Запашного.
Как сообщает Sputnik, во время гастролей по республике у дрессировщиков появились общие знакомые с лидером страны, благодаря им и исполнилась давняя мечта братьев пожать руку Лукашенко.
— Такое рукопожатие запомнишь до конца жизни. Когда сильный мужчина жмёт тебе руку — это про Лукашенко, — передаёт издание слова Эдгарда Запашного.
Кто играл в хоккей с президентом Беларуси А.Г.Лукашенко - тот я! Спасибо большое лидеру братской республики за приглашение, возможность неформального, чисто человеческого общения и прекрасную игру. С Большим уважением лично к Александру Григорьевичу и всей команде причастных к проведению этого мероприятия. #беларусь #минск #президент #лукашенко #хоккей #мужскаяигра
Также отмечается, что Запашных впечатлила открытость и простота в общении главы Беларуси, который после игры попросил их вместе выпить чаю.
Кто играл в хоккей с президентом Беларуси А.Г.Лукашенко - тот я! Спасибо большое лидеру братской республики за приглашение, возможность неформального, чисто человеческого общения и прекрасную игру. С Большим уважением лично к Александру Григорьевичу и всей команде причастных к проведению этого мероприятия. #беларусь #минск #президент #лукашенко #хоккей #мужскаяигра
После игры президент подарил братьям памятные плитки шоколада с личной подписью "Лучшему игроку матча".
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