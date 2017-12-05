Братья Запашные сыграли в хоккей с Лукашенко и рассказали, как это было

Известных российских дрессировщиков особо впечатлило крепкое рукопожатие главы Белоруссии и его простота в общении.

Российские дрессировщики тигров Аскольд и Эдгард Запашные встретились 27 ноября с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время тренировки Президентского спортивного клуба страны. Впечатлениями от неформальной встречи с лидером они поделились на своей странице в "Инстаграме".

— Кто играл в хоккей с президентом Беларуси А. Г. Лукашенко — тот я! — сказано в публикации Аскольда Запашного.

Как сообщает Sputnik, во время гастролей по республике у дрессировщиков появились общие знакомые с лидером страны, благодаря им и исполнилась давняя мечта братьев пожать руку Лукашенко.

— Такое рукопожатие запомнишь до конца жизни. Когда сильный мужчина жмёт тебе руку — это про Лукашенко, — передаёт издание слова Эдгарда Запашного.

Также отмечается, что Запашных впечатлила открытость и простота в общении главы Беларуси, который после игры попросил их вместе выпить чаю.

После игры президент подарил братьям памятные плитки шоколада с личной подписью "Лучшему игроку матча".