Экс-участница шоу "Голос" обвинила подругу в изнасиловании секс-игрушкой

Певица Тимоти Хеллер написала на своей странице в "Твиттере", что над ней надругалась подруга и коллега Мелани Мартинес.
Бывшая участница шоу "Голос" уверяет, что инцидент произошёл во время одной из "двухдневных ночёвок". Так, изначально подруга якобы интересовалась сексуальными предпочтениями Хеллер. Она напомнила, что встречается с молодым человеком, а после попыталась перевести всё в шутку.
Но приятельницу это не остановило. Так прошла ночь, а после Хеллер ушла на работу. На следующую ночь они вновь были вместе. Экс-участница "Голоса" уверяет, что подруга умоляла с ней переспать. А когда Хеллер не отреагировала на уговоры, "совершила акт орального секса и проникновение секс-игрушкой".
Мартинес же заявила, что всё происходило по обоюдному согласию. Она отметила, что подруга не сопротивлялась.
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