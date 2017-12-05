Экс-участница шоу "Голос" обвинила подругу в изнасиловании секс-игрушкой

Тимоти Хеллер заявила, что приятельница изначально умоляла переспать с ней, а потом "взяла дело в свои руки".

Певица Тимоти Хеллер написала на своей странице в "Твиттере", что над ней надругалась подруга и коллега Мелани Мартинес.

Бывшая участница шоу "Голос" уверяет, что инцидент произошёл во время одной из "двухдневных ночёвок". Так, изначально подруга якобы интересовалась сексуальными предпочтениями Хеллер. Она напомнила, что встречается с молодым человеком, а после попыталась перевести всё в шутку.

Но приятельницу это не остановило. Так прошла ночь, а после Хеллер ушла на работу. На следующую ночь они вновь были вместе. Экс-участница "Голоса" уверяет, что подруга умоляла с ней переспать. А когда Хеллер не отреагировала на уговоры, "совершила акт орального секса и проникновение секс-игрушкой".

Мартинес же заявила, что всё происходило по обоюдному согласию. Она отметила, что подруга не сопротивлялась.