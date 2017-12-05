Экс-директор "Уральских пельменей" ответил на обвинения в воровстве

Он пригрозил нынешнему руководителю проекта Сергею Исаеву судом и порекомендовал ему публично извиниться.

Экс-директор телешоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский заявил, что обвинения в воровстве в его адрес — это не более, чем чёрный пиар, сообщает "Лента.ру".

— Это уже не первая попытка чёрного пиара в мой адрес — год назад подобные обвинения суд отклонил и даже обязал выплатить мне компенсацию, — пояснил он в интервью.

Также экс-директор проекта пригрозил нынешнему руководителю Сергею Исаеву судом и порекомендовал ему публично извиниться за такие обвинения. По его словам, никакие разногласия и недопонимания не оправдывают такую клевету.

— Главное, чтобы созданное нами шоу продолжало дарить зрителям позитив, а не ассоциировалось с командой, которая погрязла в склоках, — добавил Нетиевский.

Напомним, ранее в "Уральских пельменях" объяснили увольнение Сергея Нетиевского из проекта воровством.