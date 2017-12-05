Бойца АТО выставили из бара во Львове за требование "вырубить российскую попсу"

Владимир Гапун подошёл к диджею и стал предлагать деньги, чтобы он выключил песни.

Бывший боец батальона "Карпатская Сечь" Владимир Гапун заявил в полицию на действия сотрудников львовского ресторана, которые вытолкали его из заведения из-за требования не включать русские песни.

По словам Гапуна, 2 декабря он зашёл в ресторан "Старгород" со своими знакомыми. В какой-то момент в зале заиграла российская музыка. Боец поднялся на второй этаж, подошёл к диджею и стал предлагать ему деньги за то, чтобы он выключил русские песни.

Предлагал так настойчиво, что молодому человеку пришлось вызвать охрану. Секьюрити скрутили самого Гапуна и его приятелей и вывели из здания. Они также были вынуждены вызвать полицию. Сам Гапун позже признал, что российские песни звучали в заведении на вполне законных основаниях.