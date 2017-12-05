Reuters сообщило о схеме по возвращению денег российской элиты из-за границы

Агентство "Рейтер" сообщило со ссылкой на три осведомлённых источника об идее выпуска специальных бондов для создания благоприятных условий возвращения финансовых состоятельных россиян на родину. По информации издания, бонды выпущены в иностранной валюте и будут иметь доходность выше банковских ставок. В то же время имена их держателей останутся засекреченными.
По словам одного из собеседников агентства — высокопоставленного представителя одной из крупных российских госкомпаний, многие хотят вернуть свои валютные сбережения в РФ. Идея состоит в том, чтобы открыть специальный счёт, с которого можно будет приобретать специальные бонды, выпущенные Минфином России.
Несмотря на то что ведомство от комментариев агентству отказалось, два близких к нему источника заявили, что не одобряют такое предложение.
Напомним, в августе текущего года президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому в течение 180 дней (до февраля 2018 года) американские власти должны представить Конгрессу США отчёт о связанных с Кремлём российских предпринимателях. Те бизнесмены, которые будут включены в этот список, потенциально попадают под санкции со стороны Соединённых Штатов.
По данным Национального бюро экономических исследований, которое является частной американской организацией, к 2015 году объём выведенных в офшоры активов россиян составил порядка 75% от национального дохода страны, или около 60,75 трлн руб.
С 2014 года в России действует "закон о деофшоризации", согласно которому владельцы офшоров должны раскрывать свои активы российским властям и платить с них налоги. Однако, как писал Лайф летом, крупный российский бизнес не хочет платить налоги в своей стране.
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