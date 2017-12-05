Reuters сообщило о схеме по возвращению денег российской элиты из-за границы

Точных данных о том, сколько денег россияне держат за границей, нет, однако, по подсчётам американского Нацбюро экономических исследований, к 2015 году объём выведенных в офшоры активов составил порядка 60,75 трлн руб.

Агентство "Рейтер" сообщило со ссылкой на три осведомлённых источника об идее выпуска специальных бондов для создания благоприятных условий возвращения финансовых состоятельных россиян на родину. По информации издания, бонды выпущены в иностранной валюте и будут иметь доходность выше банковских ставок. В то же время имена их держателей останутся засекреченными.

По словам одного из собеседников агентства — высокопоставленного представителя одной из крупных российских госкомпаний, многие хотят вернуть свои валютные сбережения в РФ. Идея состоит в том, чтобы открыть специальный счёт, с которого можно будет приобретать специальные бонды, выпущенные Минфином России.

Несмотря на то что ведомство от комментариев агентству отказалось, два близких к нему источника заявили, что не одобряют такое предложение.

Напомним, в августе текущего года президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому в течение 180 дней (до февраля 2018 года) американские власти должны представить Конгрессу США отчёт о связанных с Кремлём российских предпринимателях. Те бизнесмены, которые будут включены в этот список, потенциально попадают под санкции со стороны Соединённых Штатов.

По данным Национального бюро экономических исследований, которое является частной американской организацией, к 2015 году объём выведенных в офшоры активов россиян составил порядка 75% от национального дохода страны, или около 60,75 трлн руб.

С 2014 года в России действует "закон о деофшоризации", согласно которому владельцы офшоров должны раскрывать свои активы российским властям и платить с них налоги. Однако, как писал Лайф летом, крупный российский бизнес не хочет платить налоги в своей стране.