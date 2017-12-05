Cadillac назвал цены на флагманский седан CT6 в России

Стоимость автомобиля составит от 3,9 до 5,1 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

Американский производитель автомобилей Cadillac сообщил о начале продаж на российском рынке флагманского CT6. Седан доступен за сумму от 3,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании.

Топ-модификация Cadillac CT6 будет реализовываться по цене 5,1 миллиона рублей. Роскошный седан был собран на платформе Omega. Конструкция машины предусматривает алюминиевые кузовные панели, что снизило массу автомобиля до 1,7 тысячи килограммов.

На Cadillac CT6 стоит атмосферный мотор V6 объёмом 3,6 литра и мощностью 335 л.с. Двигатель работает с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Предлагается несколько режимов езды: Sport, Snow/Ice и Tour.

Стоит отметить и адаптивную подвеску и систему активного подруливания задних колёс Active Rear Steer. Вдобавок Cadillac CT6 укомплектован новейшей информационно-развлекательной системой.

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