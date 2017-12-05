"Залог €50 млн или арест". Обвинение требует ужесточить условия для Керимова

На данный момент российскому сенатору лишь ограничили круг общения и запретили покидать территорию департамента Приморские Альпы.

Сторона обвинения просит ужесточить меру пресечения для российского сенатора Сулеймана Керимова, которого французские власти обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Такое требование было озвучено на заседании в суде Экс-ан-Прованса, где проходят слушания по апелляции прокуратуры Ниццы, сообщает РИА "Новости".

— Обвинение просит ужесточения мер контроля: либо помещение под стражу, либо увеличение залога до 50 миллионов евро, — указал гособвинитель.

Напомним, российский сенатор Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в конце ноября. Ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.