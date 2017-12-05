РЖД начнут продавать билеты на поезда за 90 суток до их отправления

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РЖД начнут продавать билеты на поезда за 90 суток до их отправления

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Фото: ©РИА Новости/Илья Питалёв

В компании отметили, что будут работать над увеличением срока резервирования проездных талонов.

С 10 декабря у пассажиров появится возможность покупать билеты на поезда за 90 суток до их отправления. Об этом говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

В сообщении отмечается, что за три месяца до отправления можно будет купить билеты на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении.

Оформить билеты преждевременно можно будет, как и прежде, в железнодорожных билетных кассах или на официальном сайте РЖД.

В компании отметили, что такое резервирование билетов улучшает доступность перевозок, потому они намерены и дальше работать над возможностью увеличения срока продажи проездных талонов.

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