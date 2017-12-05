В Свердловской области приняли дефицитный бюджет на 2018 год

Глава региона отметил, что самыми важными будут траты на подготовку инфраструктуры Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу — 2018 в России и программу благоустройства городских дворов.

Во вторник, 5 декабря, депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли бюджет региона на 2018–2020 годы с дефицитом 11,5 млрд рублей, передаёт ТАСС.

Отмечается, что в 2018 году доходы бюджета в регионе составят 213,7 млрд рублей — на 25,7 млрд рублей больше, чем в уходящем; при этом расходы увеличатся со 199 млрд до 225,3 млрд рублей, а дефицит — с 11 до 11,5 млрд рублей соответственно.

Губернатор области Евгений Куйвашев, выступая перед региональными депутатами, отметил, что в трёхлетний период важной тратой будет подготовка инфраструктуры Екатеринбурга к первому проводящемуся в России чемпионату мира по футболу. Также бюджетные средства пойдут на программу благоустройства 6,6 тысячи городских дворов.

В свою очередь, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков уточнил, что значительно большие суммы будут направлены на социальные выплаты, здравоохранение и ремонт дорог.