NoRussiaNoGames. Депардье выступил за участие России в Олимпиаде 2018 года

На своей странице в соцсети "Фейсбук" актёр опубликовал фотографию, на которой держит лист с хештегом.

Актёр французского происхождения Жерар Депардье поддержал акцию #NoRussiaNoGames против отстранения сборной России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

На своей странице в соцсети "Фейсбук" актёр опубликовал фотографию, на которой он демонстрирует хештег #NoRussiaNoGames (нет России — нет Игр).

Напомним, флешмоб #NoRussiaNoGames запустил школьник из Санкт-Петербурга Роман Старков, занимающийся лыжными гонками. Акцию поддержали многие известные личности, такие как глава Удмуртии Александр Бречалов, ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев, призёр ОИ 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух и другие.

Сейчас проходит заседание МОК по вопросу участия РФ в Олимпиаде в Пхёнчхане.