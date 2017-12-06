"Киевстар" Фридмана спонсирует на Украине фильм о "киборгах" и "Правом секторе"

Вслед за украинским подразделением "Альфа-банка" ещё одна дочерняя структура Михаила Фридмана выступила в поддержку АТО на Украине. Генеральным спонсором фильма "Киборги", посвящённого боям за донецкий аэропорт, выступила компания "Киевстар", входящая в холдинг Veon, зарегистрированный в Нидерландах. В России Veon действует под торговой маркой "Билайн".

"Киевстар", являющийся дочерней структурой Veon на Украине (в России "Вымпелком" или "Билайн"), выступил в качестве спонсора "патриотической" киноленты о боях украинской армии и так называемых добровольческих батальонов, в том числе "Правого сектора"* в рамках празднования своего 20-летнего присутствия на украинском рынке.

В картине, которая выйдет на широкий экран на Украине уже 6 декабря, рассказывается о действиях так называемых киборгов — украинских военных, пытавшихся захватить донецкий аэропорт в 2014 году и впоследствии полностью уничтоженных военными ДНР.

Как и в случае со скандалом, связанным с украинским подразделением "Альфа-банка", на сайте которого опубликована информация о том, что Россия оккупировала Донбасс и Крым, на сайте "Киевстара" военных Донецкой Народной Республики называют агрессорами, а уничтожение гражданских лиц на территории Донбасса — формированием новой Украины.

Управление всеми телекоммуникационными активами Михаил Фридман и его партнёры, в частности, Пётр Авен, ведут через компанию LetterOne, зарегистрированную в Люксембурге. В 2013 году "Альфа-групп" передала этой компании свою долю в холдинге Altimo (ранее "Альфа-Телеком"). Основателем LetterOne и председателем совета директоров является Михаил Фридман, в совет директоров помимо него входят также Пётр Авен и Алексей Кузьмичёв.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.