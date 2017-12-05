Причиной пожара в колонии "Белый лебедь" мог стать поджог

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Причиной пожара в колонии "Белый лебедь" мог стать поджог

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Фото: © flickr.com/Steven Bochniewic 

Отмечается, что на территории горит трёхэтажное кирпичное здание штаба размером 30х60 м.

По предварительным данным, причинами серьёзного пожара в колонии "Белый лебедь" в Пермском крае могут быть поджог и неисправность в электрооборудовании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

— Предварительно две причины пожара — поджог и короткое замыкание, — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что на территории горит трёхэтажное кирпичное здание штаба размером 30х60 м. В настоящее время с огнём борются более 20 боевых расчётов, всего 60 человек. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

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