В Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей в подъезде дома образовалась дыра

Жильцы дома жалуются, что в подвале стоит вода, а добираться до подъезда приходится по дощечке.

После ремонта теплосетей в подъезде дома номер два на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге образовалась дыра, сообщает "Типичный Екатеринбург".

По информации паблика, "копали уже три раза за четыре месяца". В итоге в подвалах стоит вода, а соседний дом вообще находится без водоснабжения. Проходить в подъезд жильцам приходится по дощечке. Коммунальщики, чтобы как-то решить проблему, сняли в подъезде дверь и закрыли ей яму.

— Мы обращались в прокуратуру, но, видимо, особого воздействия это не оказало, — говорится в посте.