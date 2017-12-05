В Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей в подъезде дома образовалась дыра

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В Екатеринбурге из-за ремонта теплосетей в подъезде дома образовалась дыра

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Фото:© vk/[ТЕ] Типичный Екатеринбург

Жильцы дома жалуются, что в подвале стоит вода, а добираться до подъезда приходится по дощечке.

После ремонта теплосетей в подъезде дома номер два на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге образовалась дыра, сообщает "Типичный Екатеринбург".

<p>Фото: © vk/ [<a href="https://vk.com/te_ekb" target="_blank"><strong>ТЕ] Типичный Екатеринбург</strong></a></p>

По информации паблика, "копали уже три раза за четыре месяца". В итоге в подвалах стоит вода, а соседний дом вообще находится без водоснабжения. Проходить в подъезд жильцам приходится по дощечке. Коммунальщики, чтобы как-то решить проблему, сняли в подъезде дверь и закрыли ей яму.

<p>Фото: © vk/ [<a href="https://vk.com/te_ekb" target="_blank"><strong>ТЕ] Типичный Екатеринбург</strong></a></p>

— Мы обращались в прокуратуру, но, видимо, особого воздействия это не оказало, — говорится в посте.

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