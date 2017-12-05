Умер первый представитель ленинградского андеграунда художник Владлен Гаврильчик

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Умер первый представитель ленинградского андеграунда художник Владлен Гаврильчик

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Его работы находятся в собраниях Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, а также в музеях Нью-Джерси в США.

В Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет скончался художник и поэт Владлен Гаврильчик. Об этом сообщил художник-пейзажист Валерий Вальран на своей странице в "Фейсбуке".

Причина смерти одного из главных представителей первого поколения ленинградского андеграунда неизвестна.

Творческий деятель был женат и воспитывал единственную дочь.

Отметим, Гаврильчик начал серьёзно заниматься творчеством в конце 1950-х годов, но для сохранения своей независимости он работал на отдалённых от искусства профессиях. Его полотна, написанные в стиле андеграунд, можно увидеть в собраниях Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, а также в музеях Нью-Джерси в США.

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