Умер первый представитель ленинградского андеграунда художник Владлен Гаврильчик

В Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет скончался художник и поэт Владлен Гаврильчик. Об этом сообщил художник-пейзажист Валерий Вальран на своей странице в "Фейсбуке".
Причина смерти одного из главных представителей первого поколения ленинградского андеграунда неизвестна.
Творческий деятель был женат и воспитывал единственную дочь.
Отметим, Гаврильчик начал серьёзно заниматься творчеством в конце 1950-х годов, но для сохранения своей независимости он работал на отдалённых от искусства профессиях. Его полотна, написанные в стиле андеграунд, можно увидеть в собраниях Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, а также в музеях Нью-Джерси в США.
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