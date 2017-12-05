Путин одобрил идею превратить московский "Ударник" в инклюзивный Дом искусств

Президент отметил, что "Ударник", скорее всего, является собственностью столицы и что вопрос будет обсуждён с мэром Сергеем Собяниным.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение ректора Российской государственной спецакадемии искусств Александра Якупова о создании в московском кинотеатре "Ударник" инклюзивного Дома искусств. Глава государства пообещал обсудить данный вопрос с мэрией Москвы, сообщает РИА "Новости".

— Что касается инклюзивного Дома искусств — это хорошая идея, — заявил президент на встрече с инвалидами, представителями профильных организаций и профессиональных сообществ. Он отметил, что "Ударник", скорее всего, является собственностью Москвы и что вопрос будет обсуждён с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Отметим, кинотеатр "Ударник" — один из самых старых кинотеатров столицы и уникальный памятник архитектуры. Он входит в состав архитектурного комплекса "Дом правительства", является памятником архитектуры и объектом культурного наследия.