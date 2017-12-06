Ужесточены правила получения товаров из зарубежных интернет-магазинов

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Ужесточены правила получения товаров из зарубежных интернет-магазинов

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Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Отмечается, что задержек с доставкой товаров в связи с новыми правилами не будет.

Федеральная таможенная служба ввела новые правила оформления доставки покупок из зарубежных интернет-магазинов — теперь покупатели будут обязаны предоставлять данные ИНН и ссылки на купленное, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

— Предоставление идентификационного номера налогоплательщика необходимо для однозначной идентификации физлица для учёта стоимости и веса всех товаров, поступивших в адрес данного лица в течение календарного месяца, — рассказали в ведомстве.

При этом отмечается, что задержек с доставкой товаров из-за новых правил не будет.

На данный момент порог беспошлинного ввоза в Россию покупок из-за границы составляет €1000 и не больше 31 кг в месяц.

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