Племянника экс-президента Йемена Тарека Салеха убили в Сане

Он погиб во время боевого столкновения с повстанцами-хуситами. При этом представители движения "Ансар Аллах" захватили в плен сына экс-главы государства.

В Сане, столице Йемена, убит командующий вооружёнными отрядами йеменской партии "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) бригадный генерал Тарек Мухаммед Абдалла Салех. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление конгресса.

По данным издания, племянника бывшего главы государства, генерала Тарека Мухаммеда убили в ходе столкновений с формированиями движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Также, согласно заявлению ВНК, хуситы захватили в плен одного из сыновей бывшего президента— Халеда.

О том, где и в каком состоянии сейчас находятся ещё два сына экс-главы йеменского государства — Салах и Мадин, до сих пор неизвестно.

Ранее Лайф сообщал, что президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади призвал население провинций, подконтрольных мятежным формированиям "Ансар Аллах" (хуситов), оказать им сопротивление. При этом глава республики пообещал народу поддержку со стороны вооружённых сил.

Напомним, бывший президент Йемена Али Абдалла Салех скончался от выстрела в голову в населённом пункте рядом с Саной. 27 ноября повстанцы-хуситы заявили о его убийстве. Они показали видео с окровавленным телом бывшего лидера Йемена на своём канале.

С 29 ноября в столице Йемена идёт конфликт между повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха.