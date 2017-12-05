Посла России вызвали в МИД Финляндии из-за подозрения в нарушении границы Ту-154

Пограничная охрана заявила, что российский самолёт утром 5 декабря был в воздушном пространстве страны 31 секунду.

Посла России в Финляндии Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны. Об этом сообщается в аккаунте министерства в "Твиттере".

— Послу России передана информация о предполагаемом инциденте с просьбой разъяснений, — говорится в сообщении.

По данным финского внешнеполитического ведомства, самолёт ТУ-154 нарушил воздушное пространство Финляндии утром 5 декабря.

Напомним, финская пограничная охрана в 7 часов утра в районе Порвоо в Финском заливе заметила самолёт ВС РФ Ту-154, который, предположительно, нарушил госграницу Финляндии. Он был в воздушном пространстве страны в течение 31 секунды и пролетел 7,7 километра.