Зубков: Допуск спортсменов РФ на Олимпиаду под нейтральным флагом был ожидаем

5 декабря на заседании исполкома МОК российским спортсменам запретили выступать на Играх-2018 в Пхёнчхане от РФ.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что решение Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 только в нейтральном статусе было ожидаемо. Об этом сообщает ТАСС.

— Теперь атлетам самим надо принимать решение, ехать или нет на Игры в Южную Корею. Руководство федерации бобслея будет помогать тем, кто захочет выступить в Пхёнчхане. Это однозначно, — цитирует Зубкова информационное агентство.

Напомним, 5 декабря прошло заседание исполкома МОК, на котором решался вопрос об участии российских спортсменов в Играх-2018. Сборная страны была отстранена от участия в Олимпиаде. Спортсменам разрешили выступать в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.