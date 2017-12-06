Саакашвили заявил, что вернёт наручники СБУ, чтобы их "надели на Порошенко"

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Саакашвили заявил, что вернёт наручники СБУ, чтобы их "надели на Порошенко"

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Михаил Саакашвили. Фото: ©REUTERS/Gleb Garanich

По словам бывшего губернатора Одесской области, сотрудники силового ведомства сильно недовольны деятельностью действующего президента Украины.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обязательно вернёт наручники представителям СБУ, которые пытались его задержать. Однако сделает это с одним условием: что наручники эти застегнут на руках президента Украины Петра Порошенко, подчеркнул Саакашвили. А пока что они останутся у него в качестве сувенира.

— Я сегодня когда ехал в этом автозаке с эсбэушниками, вы бы видели, как они плохо говорили о Порошенко. Когда наручники, которые я сохранил как сувенир, когда придёт время, я обязательно верну их эсбэушникам, потому что они должны надеть их на Порошенко. И с таким удовольствием они на него наденут, — заявил Саакашвили, выступая во вторник вечером перед своими сторонниками у Верховной рады, его заявление транслировали украинские телеканалы.

Как ранее сообщал Лайф, Михаил Саакашвили был задержан спецназом СБУ 5 декабря. Его обвинили в том, что свои митинги в Киеве политик организовывал на деньги бывшего украинского лидера Виктора Януковича и с целью захвата власти в стране. Однако позднее сторонникам политика удалось силой отбить его у правоохранителей. Повторно задерживать Саакашвили украинские силовики пока не стали.

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