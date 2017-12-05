Известного балетмейстера Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах

На время проверки анонимного сообщения с обвинениями Питера Мартинса отстранили от преподавания в Школе американского балета.

Легендарного нью-йоркского балетмейстера Питера Мартинса отстранили от преподавания в Школе американского балета на время расследования выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Post.

По информации издания, глава Школы американского балета получил анонимное письмо с обвинениями в адрес Мартинса "общего и конкретного характера". Поэтому руководство решило на время освободить его от занятий.

— Безопасность и благополучие студентов — наш абсолютный приоритет, — говорится в заявлении балетной школы.

Расследованием дела будет заниматься независимая юридическая фирма, которая специализируется на таких вопросах. Пока подтверждения обвинений найти не удалось.

Датская звезда балета Питер Мартинс возглавляет Нью-Йоркский балет с 1983 года. Подобные обвинения не раз поступали в его адрес, однако так и не были доказаны.