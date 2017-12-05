В Москве девушка на иномарке вылетела в реку

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В Москве девушка на иномарке вылетела в реку

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По сообщениям очевидцев, инцидент произошёл на Костомаровской набережной реки Яузы.

Девушку, находившуюся за рулём автомобиля, спасли очевидцы.

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

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