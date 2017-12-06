США потратили $6,7 млн на расследование возможного вмешательства РФ в выборы

Отчёт американского Министерства юстиции о потраченных деньгах охватывает период с 17 мая по 30 сентября.

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера по возможному сговору штаба Дональда Трампа с Россией якобы для влияния на результаты выборов в США в 2016 году уже за первые четыре с половиной месяца стоило правительству страны около 6,7 миллиона долларов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Министерство юстиции США.

Как отмечается, отчёт Минюста о потраченных деньгах охватывает период с 17 мая по 30 сентября. Общие расходы составили $3,2 млн, из них $1,7 млн пошли на зарплаты, $733 тыс. — на оборудование, $362 тыс. — на аренду и коммунальные услуги, $223 тыс. — на поездки, $57 тыс. — на контрактные услуги

Напомним, Конгресс США создал специальную комиссию по расследованию предполагаемого вмешательства РФ в выборы президента США 2016 года.

Ранее Лайф сообщал о том, что Мюллер пытался выяснить, пытался ли Трамп вмешаться в расследование по делу Флинна. Майкл Флинн занял должность советника Трампа по вопросам нацбезопасности в январе этого года, но спустя месяц подал в отставку из-за того, что его заподозрили в связях с Россией.