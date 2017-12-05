Кадыров о решении МОК: Запад ещё раз показал своё лицо

По словам главы Чеченской Республики, российских спортсменов, которые были лишены возможности поехать на Олимпиаду, необходимо чествовать как победителей.

Отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде в 2018 году в Корее является очередным примером олицетворения Запада, искажённого гримасой лицемерия, трусости и интриг. Такое заявление глава Чечни Рамзан Кадыров сделал в своём телеграм-канале. Чеченский лидер отметил, что использовать спорт для личных политических интересов могут только слабые и трусливые люди.

В то же время Рамзан Кадыров высказал своё мнение относительно возможности выступления россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом. По словам Кадырова, россиянам важно выступать под своим национальным флагом.

— Россиянам важно выступать под своим флагом. У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей! — написал Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, Международный олимпийский комитет (МОК) испытывает страх из-за того, что российский триколор может развеваться на Играх.

— Если такой страх у Запада вызывает наш флаг, то представляю, как они дрожат при виде наших спортсменов. Политики должны соперничать с политиками, а спортсмены со спортсменами, логично же. Но главное сейчас не вдаваться в уныние, всё это делает нас только сильнее. Россия спортивная держава, и мы неоднократно это доказывали, — подытожил Кадыров.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня Международный олимпийский комитет вынес решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Таким образом, российские спортсмены имеют возможность выступить на Играх в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.