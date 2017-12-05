США помогли Киеву найти более $3 миллиардов, украденных из украинского бюджета

Специалисты из Соединённых Штатов также поспособствовали в составлении 108 обвинительных заключений и 333 уголовных дел.

Госдепартамент Украины заявил, что с помощью США ему удалось найти 3,2 миллиарда долларов, украденные из бюджета страны. Об этом сообщает РИА "Новости — Украина".

— Иностранная помощь США помогла Украине конфисковать около 1,3 миллиарда долларов наличными и обнаружить более 3,24 миллиарда долларов похищенных государственных средств, — отмечается в сообщении.

По информации Госдепа, специалисты из Соединённых Штатов работают в Национальном антикоррупционном бюро Украины. В их обязанности входит помощь местным коллегам бороться с коррупцией. Так, например, специалисты из США поспособствовали в составлении 108 обвинительных заключений и 333 уголовных дел.