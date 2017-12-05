США запретили госслужащим совершать частные поездки в Старый город Иерусалима

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США запретили госслужащим совершать частные поездки в Старый город Иерусалима

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Фото: © REUTERS

К подобным мерам в посольстве США решили прибегнуть в связи с призывами к демонстрациям.

Власти США запретили своим госслужащим и членам их семей совершать частные поездки в исторический центр Иерусалима и на Западный берег реки Иордан из опасений массовых антиамериканских выступлений. Об этом сообщили в посольстве Соединённых Штатов.

— В связи с призывами к демонстрациям госслужащим Соединённых Штатов и членам их семей не разрешаются до дальнейшего уведомления поездки с частными целями в Старый город Иерусалима, — сказано в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует перенести Посольство США в Иерусалим.

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