США запретили госслужащим совершать частные поездки в Старый город Иерусалима

К подобным мерам в посольстве США решили прибегнуть в связи с призывами к демонстрациям.

Власти США запретили своим госслужащим и членам их семей совершать частные поездки в исторический центр Иерусалима и на Западный берег реки Иордан из опасений массовых антиамериканских выступлений. Об этом сообщили в посольстве Соединённых Штатов.

— В связи с призывами к демонстрациям госслужащим Соединённых Штатов и членам их семей не разрешаются до дальнейшего уведомления поездки с частными целями в Старый город Иерусалима, — сказано в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует перенести Посольство США в Иерусалим.