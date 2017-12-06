Филарет: Украинская церковь готова объединиться с Московским патриархатом

Предстоятель отметил, что, несмотря на готовность к диалогу, о входе в состав РПЦ не может быть и речи.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата готова на переговоры об объединении с Украинской православной церковью Московского патриархата. Однако входить в неё не намерена, сообщают украинские СМИ.

Филарет подчеркнул, что итоги диалога напрямую зависят от другой стороны.

— Мы за диалог, но наша позиция известна — мы никогда не станем частью Московского патриархата, — отметил он.

Предстоятель УПЦ КП также добавил, что не жалеет о том, что написал письмо к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, несмотря на то что содержание послания было неверно истолковано. По его словам, он "протянул руку дружбы, которую отвергли".

По информации издания, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил 5 декабря, что УПЦ МП не питает иллюзий по поводу диалога с Киевским патриархатом и сдержанно относится к предложенным переговорам.

Напомним, в 1997 году Филарета отлучили от церкви Московской патриархии и предали анафеме за раскольническую деятельность после того, как он стал главой новой неканонической религиозной организации "Украинская православная церковь Киевского патриархата".