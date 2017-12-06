ХАМАС: США перейдёт все границы, если перенесёт своё посольство в Израиле

По словам главы Политбюро движения Исмаила Хания, американские власти поддерживают расистскую и преступную повестку против палестинцев.

Власти США перейдут все границы, если выполнят перенос в Иерусалим своего посольства в Израиле. Такое заявление главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания опубликовал портал Рalinfo.

— В случае признания оккупированного Иерусалима столицей оккупирующего государства (Израиля. — Прим. ред.) и перевода туда посольства американская администрация перейдёт красную линию, — говорится в послании Хания, которое ХАМАС направил в адрес арабских и исламских лидерам, а также генеральным секретарям Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Так же Исмаил Хания добавил, что палестинский народ не допустит подобного развития событий и окажет сопротивление всеми возможными средствами.

— Администрация США на протяжении своей истории доказывала, что она открыто потворствует оккупации, поддерживая расистскую и преступную повестку против палестинцев. Происходящее является вопиющим вызовом международным конвенциям, больно задевает чувства арабов и мусульман и зажжет искру гнева, которая воспылает перед лицом оккупантов, — подытожил лидер ХАМАС.

Как ранее сообщал Лайф, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует перенести посольство США в Иерусалим. Данная информация вызвала возмущение в ряде арабских стран, ведь формально оно означало бы признание Иерусалима исключительной территорией Израиля. Окончательное решение Трамп по этому вопросу планирует принять 6 декабря.