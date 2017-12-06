Ковальчук: Решение МОК — чистая политика. Ехать на Олимпиаду нужно обязательно

Как отметил хоккеист, для многих это будут последние Игры, и возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет.

Российский хоккеист Илья Ковальчук заявил, что все чистые спортсмены должны ехать на Олимпиаду-2018. Об этом сообщает "Р-Спорт".

— Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться — значит сдаться! Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все чистые спортсмены должны ехать. Для многих это будут последние Игры, и возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет, — сообщил он.

Он добавил, что решение МОК — чистая политика и было ожидаемо. Несмотря на это, по его мнению, спортсмены должны оставаться вне политики.

— Для нас это будет ответственный турнир, он ничем не будет отличаться от других, — уточнил форвард российской сборной.

Напомним, 5 декабря МОК принял решение допустить российских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.