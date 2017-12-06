Власти уточнили число пострадавших при столкновении поездов в Германии

На данный момент доступ к поезду и пассажирам внутри усложнён цепной контактной подвеской, из-за которой людей вне состава может ударить током.

По данным пожарной службы, всего в поезде находилось 155 человек. Сорок один из них получил лёгкие повреждения, трое — ранения средней тяжести, ещё трое — тяжёлые травмы. Об этом ведомство сообщило на своей странице в "Твиттере".

+++ EIL +++ Zugunglück #Meerbusch, laut Kreissprecher 47 Verletzte, nach jetzigem Stand aber nur sechs Schwerverletzte. Im Zug waren 155 Passagiere. pic.twitter.com/TMcLHUqHDZ — Frank Schneider (@chefreporterNRW) 5 декабря 2017 г.

Напомним, столкновение грузового и пассажирского составов произошло в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии.

По сообщению службы, на данный момент доступ к поезду и пассажирам внутри усложнён цепной контактной подвеской. Из-за неё людей, которые находятся вне состава, может ударить током. С теми, кто находится сейчас в поезде, существует визуальный контакт.

Ситуация находится под контролем. На месте работает большое количество спасателей.