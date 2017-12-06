Власти уточнили число пострадавших при столкновении поездов в Германии

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Власти уточнили число пострадавших при столкновении поездов в Германии

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Фото: ©TwitterFrank Schneider

На данный момент доступ к поезду и пассажирам внутри усложнён цепной контактной подвеской, из-за которой людей вне состава может ударить током.

По данным пожарной службы, всего в поезде находилось 155 человек. Сорок один из них получил лёгкие повреждения, трое — ранения средней тяжести, ещё трое — тяжёлые травмы. Об этом ведомство сообщило на своей странице в "Твиттере".

Напомним, столкновение грузового и пассажирского составов произошло в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии.

По сообщению службы, на данный момент доступ к поезду и пассажирам внутри усложнён цепной контактной подвеской. Из-за неё людей, которые находятся вне состава, может ударить током. С теми, кто находится сейчас в поезде, существует визуальный контакт.

Ситуация находится под контролем. На месте работает большое количество спасателей.

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