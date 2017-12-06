На Аляске 5-летний мальчик застрелился, найдя пистолет в прикроватной тумбочке

После инцидента полиция США призвала не оставлять оружие без присмотра и хранить его в сейфе.

Полиция американского штата Аляска начала расследование обстоятельств гибели пятилетнего мальчика в Анкоридже. Как сообщается, инцидент произошёл в ночь на вторник, когда малолетний Кристиан Джонсон нашёл пистолет в ящике прикроватной тумбочке в комнате родителей. По сообщениям местных СМИ, ребёнок случайно нажал на спуск и получил смертельное ранение.

После инцидента полиция призвала не оставлять оружие без присмотра и хранить его в сейфе.

Ранее Лайф сообщал о том, что в США родители подарили своей малолетней дочери дробовик. Девочка расплакалась от радости, когда увидела такой подарок.