Во Флориде произошло массовое ДТП с участием поезда

По словам очевидцев, несколько человек с места происшествия забирали на носилках.

В округе Майами-Дэйд штата Флорида на юго-востоке США пятого декабря пригородный поезд столкнулся с машиной, которая затем протаранила несколько других автомобилей. Об этом сообщает Fox.

По информации СМИ, в результате аварии пострадало несколько человек. Очевидцы заметили, как людей с места происшествия забирали на носилках.

В этот же день в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии произошло столкновение грузового и пассажирского составов. Всего в поезде находилось 155 человек. По информации на данный момент, 41 из них получил лёгкие повреждения, трое — ранения средней тяжести, ещё трое — тяжёлые травмы.