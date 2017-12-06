В Центробанке рассказали о возможных хакерских атаках под Новый год

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В Центробанке рассказали о возможных хакерских атаках под Новый год

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Фото: © REUTERS/Pawel Kopczynski

Заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артём Сычёв отметил, что в 2017 году количество попыток похитить средства со счетов возросло.

Резкий спад активности вируса Cobalt Strike может означать, что мошенники готовят его новую модификацию для атак на финансовые учреждения в конце года. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артём Сычёв.

— Я склоняюсь к тому, что они решили смодифицироваться и готовят что-то такое неприятное к концу года, когда самый пик платежей, когда внимание банковских сотрудников падает, — сказал он в интервью "Российской газете".

Сычёв также отметил, что в 2017 году количество попыток похитить средства со счетов возросло, однако их результативность значительно снизилась.

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