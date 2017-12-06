Алкоголь и экстази. Опубликованы результаты вскрытия тела Честера Беннингтона

Рок-музыкант повесился в собственном доме в Лос-Анджелесе. На комоде в его комнате было найдено снотворное "Золпидем" и наполовину пустой стакан с пивом.

Вскрытие показало, что в момент смерти в организме Честера Беннингтона были алкоголь и экстази. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на результаты токсикологической экспертизы, проведённой после того, как музыкант покончил с собой.

По информации издания, на комоде в комнате вокалиста группы Linkin Park было найдено снотворное "Золпидем" и наполовину пустой стакан с пивом. А Супруга Беннингтона Талинда рассказала полицейским о предыдущих попытках самоубийства певца и его депрессии.

Отмечается, что за месяц до самоубийства Честер рассказал друзьям, что не употреблял алкоголь полгода и не принимал антидепрессанты, назначенные врачом, больше года.

Напомним, Честер Беннингтон совершил самоубийство 20 июля 2017 года в собственном доме, когда его семья была в отъезде. Известно, что музыкант свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга — фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла.