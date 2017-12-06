В калифорнийском округе Вентура из-за лесного пожара введён режим ЧП

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В калифорнийском округе Вентура из-за лесного пожара введён режим ЧП

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Фото: © California Highway Patrol/REUTERS

Из-за пожара "Томас" пришлось эвакуировать более двадцати семи тысяч местных жителей.

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун утром пятого декабря ввёл режим чрезвычайного положения в округе Вентура из-за лесного пожара "Томас", сообщают СМИ.

Отмечается, что пожар уничтожил по крайней мере 150 строений. Из-за него были эвакуированы более 27 тысяч человек и один человек погиб.

— Этот огонь очень опасен и быстро распространяется, но мы будем продолжать тушить его всем, что у нас есть, — отметил губернатор в своем заявлении.

На борьбу с огнём было направлено более тысячи пожарных.

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