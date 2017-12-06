На Мальте трём людям предъявлены обвинения в убийстве журналистки Дафны Каруаны

Мужчинам также предъявлены обвинения во владении оружием и материалами для изготовления бомб.

В понедельник по делу об убийстве Галиции были арестованы 10 человек. Во вторник вечером трём мужчинам были предъявлены обвинения в убийстве известной журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая была подорвана в собственном автомобиле.

Обвиняемые не признали себя виновными. Как отмечается, им также предъявлены обвинения во владении оружием и материалами для изготовления бомб.

Напомним, журналистка Дафна Керуана Галиция взорвалась в собственном автомобиле 16 октября. Произошедшее было сразу признали убийством. Известно, что она занималась расследованиями и обвиняла местных политиков в выводе средств в офшоры.

Ранее Лайф сообщал о том, что Правительство Мальты назначило награду в 1 млн евро за информацию, которая поможет найти преступников. Кроме того, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал награду за помощь в расследовании в 20 тыс. евро.