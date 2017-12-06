В штате Вашингтон неизвестные открыли стрельбу в школе, есть раненые

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В штате Вашингтон неизвестные открыли стрельбу в школе, есть раненые

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Фото: ©REUTERS/BRYAN WOOLSTON

По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали как минимум два школьника.

Неизвестные открыли стрельбу на территории школы в округе Пирс в американском штате Вашингтон. По данным местной полиции, ранения получили двое учащихся. Как сообщается, один из учеников был найден на парковке у футбольного поля, второй пострадавший — в раздевалке.

Подозреваемые скрылись на зелёном автомобиле, предположительно, Chevrolet Impala, отмечает портал Seattle Times. В настоящее время полиция ведёт розыск преступников.

Пострадавших детей госпитализировали, однако о их состоянии ничего не сообщается.

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