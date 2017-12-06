"Автостат" назвал самые популярные люксовые автомобили 2017 года в России

Эксперты "Автостата" составили рейтинг самых популярных марок автомобилей класса люкс на российском рынке.
По данным аналитического центра, размещённым на сайте организации, из 6905 реализованных люксовых автомобилей самым востребованным стал Mercedes-Benz. С января по декабрь 2017 года было куплено 2163 автомобиля этой марки. Вторую строчку заняла компания Audi. Ей удалось продать 1558 машин. На третьей позиции расположилась BMW — 1134 реализованных авто за указанный период.
В пятёрку люксовых машин также вошли Porsche и Cadillac.
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