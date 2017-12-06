В Госдепе объяснили, что беспокоит США в российском законе о СМИ-иноагентах

Закон был принят как ответный шаг после того, как США потребовали от телеканала RT America пройти регистрацию в качестве иностранного агента.

В Госдепе США опасаются, что закон о СМИ-иноагентах будет мешать работе журналистов на территории России. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Российский закон о СМИ — мы считаем, что его можно будет применять, как и закон об НКО. Мы обеспокоены, что они [российские власти] могут в конечном счёте угрожать репортёрам, задерживать репортёров, выгонять их из страны. Наша американская фундаментальная убеждённость такова, что это неправильно, — заявил представитель департамента Хезер Науэрт.

Он добавил, что свобода слова распространяется и на то, что другие страны могут признать неуместным для себя.

Ранее Лайф сообщал о том, что Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ. В списке оказались "Голос Америки", "Радио Свобода", Татаро-башкирская служба "Радио Свобода", а также телеканал "Настоящее время", "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии" и "Фактограф".

Напомним, закон о СМИ-иноагентах был принят как ответный шаг после того, как США потребовали от телеканала RT America пройти регистрацию в качестве иностранного агента.