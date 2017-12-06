WADA: Решение МОК об отстранении сборной России является взвешенным

Крейг Риди отметил, что организация приветствует решение о создании комиссии, которая определит критерии допуска российских спортсменов под нейтральным флагом.

Решение Международного олимпийского комитета об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане было взвешенным. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди.

— WADA считает, что МОК принял взвешенное решение. Агентство также приветствует решение о создании комиссии, которая определит критерии допуска российских спортсменов под нейтральным флагом, — сказал Риди.

Ранее Лайф сообщал, что Международный олимпийский комитет вынес решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Таким образом, российские спортсмены смогут выступить на Играх в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.