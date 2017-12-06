CКР предъявил обвинение в убийствах лидеру правящей партии Молдавии

В материалах дела говорится, что политик совершал преступления с особой жестокостью по мотивам политической, расовой ненависти.

Следственный комитет России подал ходатайство в Басманный суд о заочном аресте молдавского политика, олигарха Владимира Плахотнюка из-за обвинений в убийстве. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, в материалах дела говорится, что, находясь в составе организованной группы, представитель Демократической партии Молдовы с особой жестокостью убил более двух человек. Сделал он это по мотивам политической, идеологической, расовой и национальной ненависти.

Собеседник агентства отказался сообщать ход расследования, но отметил, что преступления были совершенны не на территории России.