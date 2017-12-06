Две жительницы Нальчика пострадали при вспышке газа в квартире

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Две жительницы Нальчика пострадали при вспышке газа в квартире

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Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пострадавших доставили в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы.

В управление МЧС по Кабардино-Балкарии поступил вызов о вероятной вспышке газовоздушной смеси в пятиэтажном доме по улице Кадырова. На месте происшествия пожарные обнаружили двух женщин с ожоговыми травмами, которых немедленно госпитализировали.

— На место происшествия убыло две единицы техники и 10 человек личного состава от специализированной части по тушению крупных пожаров и пожарно-спасательной части № 19, по прибытии на место было установлено, что произошла вспышка газо-воздушной смеси, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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